TripAdvisor Aktie
WKN DE: A1JRLK / ISIN: US8969452015
|
05.08.2026 07:01:06
Ausblick: TripAdvisor gewährt Anlegern Blick in die Bücher
TripAdvisor präsentiert in der am 06.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.
14 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,375 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,280 USD erwirtschaftet worden.
Das vergangene Quartal soll TripAdvisor mit einem Umsatz von insgesamt 506,3 Millionen USD abgeschlossen haben – das erwarten 14 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 529,0 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 4,30 Prozent verringert.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 14 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 1,31 USD prognostiziert. Im Vorjahr waren es 0,310 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 14 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 1,89 Milliarden USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 1,89 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu TripAdvisor Inc.
|
05.08.26
|Ausblick: TripAdvisor gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)
|
22.07.26
|Erste Schätzungen: TripAdvisor legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
|
06.05.26
|Ausblick: TripAdvisor legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
|
11.02.26
|Ausblick: TripAdvisor präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
Analysen zu TripAdvisor Inc.
Aktien in diesem Artikel
|TripAdvisor Inc.
|9,27
|2,23%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht schwächer ins Wochenende -- DAX schließt nach neuem Hoch im Plus -- US-Handel endet höher -- Asiens Börsen beenden Handel mehrheitlich stärker
Der heimische Aktienmarkt tendierte am Freitag abwärts. Der deutsche Leitindex konnte einen neuen Höchststand erklimmen. An den US-Börsen ging es am Freitag aufwärts. Die Börsen in Fernost zeigten sich zum Wochenschluss überwiegend im Plus.