Ausblick: TripAdvisor gewährt Anlegern Blick in die Bücher

TripAdvisor präsentiert in der am 06.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

14 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,375 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,280 USD erwirtschaftet worden.

Das vergangene Quartal soll TripAdvisor mit einem Umsatz von insgesamt 506,3 Millionen USD abgeschlossen haben – das erwarten 14 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 529,0 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 4,30 Prozent verringert.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 14 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 1,31 USD prognostiziert. Im Vorjahr waren es 0,310 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 14 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 1,89 Milliarden USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 1,89 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at