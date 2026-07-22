Erste Schätzungen: TripAdvisor legt Quartalsergebnis vor

TripAdvisor stellt voraussichtlich am 06.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

14 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,374 USD aus. Im letzten Jahr hatte TripAdvisor einen Gewinn von 0,280 USD je Aktie eingefahren.

Das vergangene Quartal soll TripAdvisor mit einem Umsatz von insgesamt 505,9 Millionen USD abgeschlossen haben – das erwarten 14 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 529,0 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 4,37 Prozent verringert.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 14 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,32 USD, wohingegen im Vorjahr noch 0,310 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 14 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 1,88 Milliarden USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 1,89 Milliarden USD waren.

Redaktion finanzen.at