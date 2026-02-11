Ausblick: TripAdvisor präsentiert Quartalsergebnisse

TripAdvisor lässt sich am 12.02.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird TripAdvisor die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offenlegen.

13 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,146 USD. Im Vorjahresquartal waren 0,010 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 13 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 0,41 Prozent auf 412,7 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte TripAdvisor noch 411,0 Millionen USD umgesetzt.

Beim Ausblick auf das jüngst abgelaufene Fiskaljahr gehen 13 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 1,36 USD aus. Im entsprechenden Zeitraum des vorigen Fiskaljahres waren 0,030 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 13 Analysten im Durchschnitt 1,89 Milliarden USD, nachdem im entsprechend vorigen Fiskaljahr 1,84 Milliarden USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at