TripAdvisor Aktie
WKN DE: A1JRLK / ISIN: US8969452015
|
11.02.2026 07:01:06
Ausblick: TripAdvisor präsentiert Quartalsergebnisse
TripAdvisor lässt sich am 12.02.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird TripAdvisor die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offenlegen.
13 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,146 USD. Im Vorjahresquartal waren 0,010 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz erwarten insgesamt 13 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 0,41 Prozent auf 412,7 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte TripAdvisor noch 411,0 Millionen USD umgesetzt.
Beim Ausblick auf das jüngst abgelaufene Fiskaljahr gehen 13 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 1,36 USD aus. Im entsprechenden Zeitraum des vorigen Fiskaljahres waren 0,030 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 13 Analysten im Durchschnitt 1,89 Milliarden USD, nachdem im entsprechend vorigen Fiskaljahr 1,84 Milliarden USD in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu TripAdvisor Inc.
|
11.02.26
|Ausblick: TripAdvisor präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
28.01.26
|Erste Schätzungen: TripAdvisor präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
|
05.11.25
|Ausblick: TripAdvisor stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
|
23.10.25
|Erste Schätzungen: TripAdvisor gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)
Analysen zu TripAdvisor Inc.
Aktien in diesem Artikel
|TripAdvisor Inc.
|8,47
|-16,51%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX dreht ins Minus -- DAX fällt zurück -- Wall Street in Rot -- Asiens Börsen letztlich uneins
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich am Donnerstag mit negativer Tendenz. Der deutsche Leitindex nahe der Nulllinie. Die US-Börsen präsentieren sich mit negativen Vorzeichen. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentierten sich am Donnerstag uneinheitlich.