Ausblick: Union Pacific präsentiert Quartalsergebnisse

Union Pacific gibt am 23.04.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

23 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 2,86 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 2,70 USD je Aktie erzielt worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Union Pacific in dem im März abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 3,35 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 18 Analysten durchschnittlich bei 6,23 Milliarden USD im Vergleich zu 6,03 Milliarden USD im Vorjahresquartal.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 25 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 12,46 USD aus. Im Vorjahr waren 11,98 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 22 Analysten im Durchschnitt 25,78 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 24,51 Milliarden USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at