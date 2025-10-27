Ausblick: United Parcel Service zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

United Parcel Service wird am 28.10.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

Die Schätzungen von 24 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 1,30 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 27,78 Prozent verringert. Damals waren 1,80 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

20 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 20,84 Milliarden USD – das wäre ein Abschlag von 6,18 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 22,22 Milliarden USD umgesetzt worden waren.

Insgesamt erwarten 30 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 6,44 USD je Aktie, gegenüber 6,75 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 26 Analysten durchschnittlich auf 87,44 Milliarden USD fest. Im Vorjahr waren noch 90,89 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at