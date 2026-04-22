Ausblick: Vext Science legt Quartalsergebnis vor

Vext Science wird am 23.04.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

In Sachen EPS gehen 2 Analysten von einem durchschnittlichen Verlust von -0,010 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Vext Science noch -0,060 CAD je Aktie verloren.

Die Umsatzschätzungen von 2 Analysten für das letzte Quartal bewegen sich bei 15,2 Millionen USD, was einem Umsatz von 14,3 Millionen CAD im Vorjahresviertel gegenübersteht.

Für das jüngste Fiskaljahr rechnen 2 Analysten im Durchschnitt mit einem Verlust je Aktie von -0,040 USD, gegenüber -0,110 im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 3 Analysten durchschnittlich auf 52,6 Millionen USD geschätzt, nachdem im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 49,3 Millionen CAD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at