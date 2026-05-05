Viad Aktie
WKN: A0B6NE / ISIN: US92552R4065
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05.05.2026 07:01:06
Ausblick: Viad legt Quartalsergebnis vor
Viad öffnet am 06.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal.
4 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Verlust von -0,948 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -1,110 USD je Aktie erzielt worden.
Auf der Umsatzseite erwarten 4 Analysten ein Plus von 26,16 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 47,4 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 37,6 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 4 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 1,44 USD je Aktie, gegenüber 0,800 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 4 Analysten durchschnittlich bei 465,1 Millionen USD. Im Vorjahr waren 452,4 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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