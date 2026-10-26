Ausblick: Watsco legt Quartalsergebnis vor

Watsco wird am 27.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

Im Durchschnitt erwarten 11 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 4,11 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 3,98 USD je Aktie vermeldet.

Watsco soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 2,20 Milliarden USD abgeschlossen haben – davon gehen 11 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 6,66 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,07 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

12 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 12,02 USD je Aktie aus. Im Vorjahr waren 12,25 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 13 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 7,58 Milliarden USD, gegenüber 7,24 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at