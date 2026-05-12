Ausblick: WeRide präsentiert Quartalsergebnisse

WeRide präsentiert in der am 13.05.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.

Im Schnitt gehen 2 Analysten von einem Verlust von -0,735 CNY je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren -0,190 USD je Aktie erzielt worden.

Basierend auf den Einschätzungen von 3 Analysten wird erwartet, dass der Umsatz im jüngsten Quartal 139,0 Millionen CNY erreicht hat, verglichen mit einem Umsatz von 10,0 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Der Ausblick von 14 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Verlust je Aktie von -3,976 CNY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,750 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 14 Analysten auf durchschnittlich 1,07 Milliarden CNY, nachdem im Vorjahr 95,2 Millionen USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at