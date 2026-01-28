Ausblick: West Bancorp legt Quartalsergebnis vor

West Bancorp wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 29.01.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.12.2025 abgelaufen ist.

Die Prognose von 1 Analyst erwartet beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal 0,570 USD. Dies würde einem Zuwachs von 35,71 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem West Bancorp 0,420 USD je Aktie vermeldete.

Das vergangene Quartal soll West Bancorp mit einem Umsatz von insgesamt 26,7 Millionen USD abgeschlossen haben – das erwartet 1 Analyst. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 50,8 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 47,39 Prozent verringert.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr erwartet 1 Analyst einen Gewinn je Aktie von 2,04 USD, während im vorherigen Zeitraum noch 1,42 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz geht 1 Analyst davon aus, dass im jüngst vergangenen Fiskaljahr insgesamt 98,8 Millionen USD umgesetzt werden, während es im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres noch 198,5 Millionen USD waren.

Redaktion finanzen.at