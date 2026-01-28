West Bancorp Aktie
WKN: 634741 / ISIN: US95123P1066
|
28.01.2026 07:01:06
Ausblick: West Bancorp legt Quartalsergebnis vor
West Bancorp wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 29.01.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.12.2025 abgelaufen ist.
Die Prognose von 1 Analyst erwartet beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal 0,570 USD. Dies würde einem Zuwachs von 35,71 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem West Bancorp 0,420 USD je Aktie vermeldete.
Das vergangene Quartal soll West Bancorp mit einem Umsatz von insgesamt 26,7 Millionen USD abgeschlossen haben – das erwartet 1 Analyst. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 50,8 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 47,39 Prozent verringert.
Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr erwartet 1 Analyst einen Gewinn je Aktie von 2,04 USD, während im vorherigen Zeitraum noch 1,42 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz geht 1 Analyst davon aus, dass im jüngst vergangenen Fiskaljahr insgesamt 98,8 Millionen USD umgesetzt werden, während es im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres noch 198,5 Millionen USD waren.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu West Bancorp incShs
|
28.01.26
|Ausblick: West Bancorp legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
|
14.01.26
|Erste Schätzungen: West Bancorp legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
|
22.10.25
|Ausblick: West Bancorp gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
|
08.10.25
|Erste Schätzungen: West Bancorp gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)