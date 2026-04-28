Ausblick: Wingstop legt Quartalsergebnis vor

Wingstop wird am 29.04.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

Im Durchschnitt erwarten 31 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 1,03 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 3,24 USD je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 27 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 9,78 Prozent auf 187,8 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Wingstop noch 171,1 Millionen USD umgesetzt.

Die Erwartungen von 32 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 4,56 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 6,21 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 29 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 794,9 Millionen USD, gegenüber 696,9 Millionen USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at