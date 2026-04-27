Ausblick: WP Carey legt Quartalsergebnis vor

WP Carey veröffentlicht am 28.04.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

2 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 0,608 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 6,67 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 0,570 USD je Aktie erzielt worden waren.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll WP Carey in dem im März abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 5,07 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 10 Analysten durchschnittlich bei 430,6 Millionen USD im Vergleich zu 409,9 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 3 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 2,52 USD, gegenüber 2,11 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 12 Analysten im Durchschnitt 1,76 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 1,72 Milliarden USD generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at