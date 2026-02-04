X-FAB Aktie
Ausblick: X-FAB SE legt Quartalsergebnis vor
X-FAB SE präsentiert am 05.02.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.
3 Analysten schätzen im Schnitt, dass X-FAB SE im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,090 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch -0,060 EUR je Aktie gewesen.
Laut einer Schätzung von 4 Analysten wird der Umsatz für das abgeschlossene Quartal voraussichtlich 229,4 Millionen USD betragen, verglichen mit 177,0 Millionen EUR im gleichen Zeitraum des Vorjahres.
Für das jüngst zu Ende gegangene Fiskaljahr erwarten 8 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,367 USD im Vergleich zu 0,430 EUR im Fiskaljahr zuvor. Den Umsatz taxieren 8 Analysten durchschnittlich bei 867,3 Millionen USD, gegenüber vorherig erwirtschafteten 754,7 Millionen EUR.
