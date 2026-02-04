X-FAB Aktie

X-FAB

WKN DE: A2DNYG / ISIN: BE0974310428

04.02.2026 07:01:06

Ausblick: X-FAB SE legt Quartalsergebnis vor

X-FAB SE präsentiert am 05.02.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.

3 Analysten schätzen im Schnitt, dass X-FAB SE im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,090 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch -0,060 EUR je Aktie gewesen.

Laut einer Schätzung von 4 Analysten wird der Umsatz für das abgeschlossene Quartal voraussichtlich 229,4 Millionen USD betragen, verglichen mit 177,0 Millionen EUR im gleichen Zeitraum des Vorjahres.

Für das jüngst zu Ende gegangene Fiskaljahr erwarten 8 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,367 USD im Vergleich zu 0,430 EUR im Fiskaljahr zuvor. Den Umsatz taxieren 8 Analysten durchschnittlich bei 867,3 Millionen USD, gegenüber vorherig erwirtschafteten 754,7 Millionen EUR.

Redaktion finanzen.at

Börse aktuell - Live Ticker

US-Börsen tiefer -- EZB-Zinsentscheid im Blick: ATX und DAX schließen schwächer -- Asiens Börsen mehrheitlich in Rot
Sowohl der heimische als auch der deutsche Aktienmarkt steckten am Donnerstag Verluste ein. Der Dow zeigt sich erneut mit Abgaben. Die Börsen in Fernost weisen am Donnerstag größtenteils rote Vorzeichen aus.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

