Ausblick: Xperi legt Quartalsergebnis vor

Xperi wird am 25.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

Die Schätzungen von 4 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,178 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Xperi 1,02 USD je Aktie eingenommen.

Xperi soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 114,0 Millionen USD abgeschlossen haben – davon gehen 5 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einem Abschlag von 6,80 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 122,4 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Die Erwartungen von 4 Analysten für das zu Ende gegangene Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,723 USD je Aktie aus. Ein Fiskaljahr zuvor waren -0,310 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 5 Analysten für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 445,6 Millionen USD, gegenüber 493,7 Millionen USD im Fiskalvorjahr.

Redaktion finanzen.at