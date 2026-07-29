Automatic Data Processing Aktie
WKN: 850347 / ISIN: US0530151036
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29.07.2026 13:20:39
Automatic Data Processing Sees Growth In FY27 - Update
(RTTNews) - While reporting financial results for the fourth quarter on Wednesday, technology company Automatic Data Processing Inc. (ADP) initiated its earnings, adjusted earnings and revenue growth guidance for the full-year 2027.
For fiscal 2027, ADP now projects earnings per share growth of 11 to 13 percent and adjusted earnings per share growth of 9 to 11 percent on revenue growth of 5 to 6 percent.
In Wednesday's pre-market trading, ADP is trading on Nasdaq at $261.47, down $2.70 or 1.02 percent.
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