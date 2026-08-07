Avolta Aktie

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WKN: A0HMLM / ISIN: CH0023405456

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07.08.2026 06:30:14

Avolta acquires majority stake in Penha Duty Free Group

Avolta AG / Key word(s): Mergers & Acquisitions
Avolta acquires majority stake in Penha Duty Free Group

07.08.2026 / 06:30 CET/CEST

Avolta (SIX: AVOL) announces the acquisition of a majority stake in Penha Duty Free Group, a duty-free operator in the Caribbean.

Penha Duty Free Group operates 25 points of sale across Aruba, Bonaire, Curacao, Grand Cayman and St. Maarten, serving domestic and international travelers in airport, cruise ports and downtown retail locations. The business operates under long-term concession agreements, with a weighted average remaining duration of more than 10 years. In 2025, it generated revenues of approximately CHF 47 million. 

The transaction strengthens Avolta's presence in attractive Caribbean leisure destinations, adding a well-established travel retail platform with a diversified presence across multiple channels and further enhancing Avolta's position in the region.

The transaction is consistent with the company’s capital allocation framework, focusing on disciplined, value-accretive investments. It is funded with available cash on balance sheet, has a negligible impact on leverage (less than 0.01x) and is expected to be immediately accretive to EBITDA margin, earnings per share, equity free cash flow and ROIC.

In a first step Avolta acquires a 51% stake in the business. The transaction provides a contractual pathway to 100% ownership by Avolta

For further information:

CONTACT
 

Rebecca McClellan Cathy Jongens
   
Global Head
Investor Relations		 Director Corporate 
Communications
Phone : +44 7543 800 405  Phone : +31 6 28 19 88 28 
rebecca.mcclellan@avolta.net cathy.jongens@avolta.net
   

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View original content: EQS News

Language: English
Company: Avolta AG
Brunngässlein 12
4010 Basel
Switzerland
Phone: +41612664444
E-mail: Headoffice@dufry.com
Internet: https://www.avoltaworld.com/
ISIN: CH0023405456
Listed: SIX Swiss Exchange
EQS News ID: 2378984

 
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2378984  07.08.2026 CET/CEST

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