Axcelis Technologies Q1 Income Drops

(RTTNews) - Axcelis Technologies (ACLS) released a profit for first quarter that Drops, from the same period last year

The company's bottom line came in at $9.21 million, or $0.30 per share. This compares with $28.57 million, or $0.88 per share, last year.

Excluding items, Axcelis Technologies reported adjusted earnings of $22.42 million or $0.72 per share for the period.

The company's revenue for the period rose 3.3% to $198.95 million from $192.56 million last year.

Axcelis Technologies earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $9.21 Mln. vs. $28.57 Mln. last year. -EPS: $0.30 vs. $0.88 last year. -Revenue: $198.95 Mln vs. $192.56 Mln last year.

-Guidance: Next quarter EPS guidance: $ 0.90 Next quarter revenue guidance: $ 205 M