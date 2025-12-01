Baloise Aktie
WKN: 853020 / ISIN: CH0012410517
|
01.12.2025 07:00:13
Baloise und Helvetia bestätigen Vollzugstermin der Fusion per 5. Dezember 2025
|
Baloise Holding AG
/ Schlagwort(e): Fusionen & Übernahmen
Basel, 1. Dezember 2025. Baloise und Helvetia haben alle erforderlichen Genehmigungen für ihren Zusammenschluss erhalten. Der Vollzug der Transaktion erfolgt planmässig am 5. Dezember 2025.
Für die Fusion von Baloise und Helvetia liegen alle erforderlichen behördlichen Genehmigungen vor und die Transaktion wird – wie im September diesen Jahres angekündigt – am 5. Dezember 2025 vollzogen.
Der letzte Handelstag der Namenaktien der Baloise Holding AG (BALN) an der SIX Swiss Exchange ist der 5. Dezember 2025. Die Dekotierung sämtlicher Aktien von Baloise erfolgt per 8. Dezember 2025. Am selben Tag, dem 8. Dezember 2025, werden die neu ausgegebenen Aktien der Helvetia Baloise Holding AG (HBAN) erstmals an der SIX Swiss Exchange gehandelt.
Die Zürcher Kantonalbank (ZKB) begleitet die Transaktion als durchführende Bank.
Wichtige Termine im Überblick
Am Montag, 8. Dezember 2025, werden ab 07:00 Uhr (MEZ) der Kotierungsprospekt und Pro-forma-Finanzinformationen auf der Website von Helvetia Baloise sowie auf Anfrage bei der ZKB verfügbar sein. Diese Angaben stellen keine Prognose dar und beruhen auf Annahmen, die von jenen abweichen können, die später für die Erstellung der Eröffnungsbilanz herangezogen werden. Ebenfalls am Montag, 8. Dezember 2025, findet um 09:00 Uhr (MEZ) eine Telefonkonferenz statt, in der Analysten und Investoren die rechnungslegungsbezogenen Auswirkungen der Fusion sowie die gesetzlich vorgeschriebenen Pro-forma-Finanzinformationen erläutert bekommen.
Kontakt Baloise
Über Baloise
|
