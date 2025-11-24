SPI-Papier Baloise-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Baloise-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

So viel hätten Anleger mit einem frühen Baloise-Investment verdienen können.

Am 24.11.2015 wurden Baloise-Anteile via Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand die Baloise-Aktie an diesem Tag bei 122,50 CHF. Bei einer 100-CHF-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 0,816 Baloise-Anteilen. Die gehaltenen Baloise-Anteile wären am 21.11.2025 168,49 CHF wert, da der Schlussstand 206,40 CHF betrug. Damit hätte sich das Investment um 68,49 Prozent vermehrt.

Baloise war somit zuletzt am Markt 9,35 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at