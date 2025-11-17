SPI-Wert Baloise-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Baloise-Investment von vor 5 Jahren verdient

Das wäre der Verdienst eines frühen Baloise-Einstiegs gewesen.

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse SWX Handel mit der Baloise-Aktie statt. Diesen Handelstag beendeten die Baloise-Anteile bei 156,10 CHF. Wenn ein Anleger damals 10 000 CHF in das Baloise-Papier investiert hätte, befänden sich nun 64,061 Aktien in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 13 401,67 CHF, da sich der Wert eines Baloise-Papiers am 14.11.2025 auf 209,20 CHF belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 34,02 Prozent angewachsen.

Der Baloise-Wert an der Börse wurde auf 9,49 Mrd. CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at