26.11.2025 07:00:00
Bankrätin der Graubündner Kantonalbank gewählt
Die Bündner Regierung hat Michèle Hess als Bankrätin der Graubündner Kantonalbank gewählt. Michèle Hess tritt das Amt per 1. April 2026 an.Weiter zum vollständigen Artikel bei Graubündner Kantonalbank
