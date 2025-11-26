Graubuendner Kantonalbank Aktie

Graubuendner Kantonalbank für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 870191 / ISIN: CH0001340204

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
Graubuendner Kantonalbank-Performance 26.11.2025 10:03:57

SPI-Wert Graubuendner Kantonalbank-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Graubuendner Kantonalbank-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Anleger, die vor Jahren in Graubuendner Kantonalbank-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit Graubuendner Kantonalbank-Anteilen statt. Der Schlusskurs der Graubuendner Kantonalbank-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 1 685,00 CHF. Wenn man vor 3 Jahren 1 000 CHF in die Graubuendner Kantonalbank-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 0,593 Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 071,22 CHF, da sich der Wert eines Graubuendner Kantonalbank-Anteils am 25.11.2025 auf 1 805,00 CHF belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 7,12 Prozent zugenommen.

Graubuendner Kantonalbank wurde jüngst mit einem Börsenwert von 1,33 Mrd. CHF gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Graubuendner Kantonalbankmehr Nachrichten