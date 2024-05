Barclays hebt Kursziel für Ceconomy an - Ceconomy-Aktie gefragt

Der Elektronikhändler Ceconomy mache strategisch weiter gute Fortschritte, schrieb Analyst Nicolas Champ in seiner am Montag vorliegenden Reaktion auf den erhöhten Ergebnisausblick. Der private Konsum bleibe aber in vielen Ländern sehr schlecht berechenbar.

Die Ceconomy-Aktie gewinnt im XETRA-Handel zeitweise 2,59 Prozent auf 2,94 Euro.

LONDON (dpa-AFX Broker)