BAWAG erhält Behörden-Okay für Übernahme der Online-Bank Knab

Anfang Februar wurde der Kaufpreis mit 510 Mio. Euro beziffert. "Diese Akquisition stellt einen bedeutenden Meilenstein für die BAWAG Group dar, da sie damit ihre Präsenz im niederländischen Retail- und SME-Bankensektor, einem ihrer europäischen Kernmärkte, ausbaut", teilte das Unternehmen am Freitagabend mit.

Das Closing der Transaktion wird in den kommenden Tagen erwartet. Per Ende des zweiten Quartals 2024 verfügte Knab laut BAWAG-Angaben über eine Bilanzsumme von 17,6 Mrd. Euro, hauptsächlich in Form von niederländischen Hypothekarkrediten, 12,3 Mrd. Euro an Kundeneinlagen und 2,5 Mrd. Euro an Pfandbriefen (Covered Bonds). Nach Abschluss der Transaktion will die BAWAG-Gruppe mit Knab zusammenarbeiten, um das Privatkunden- und KMU-Geschäft in den Niederlanden weiter auszubauen. "Das Produktangebot, die Marktpräsenz, der Kundenstamm und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter passen strategisch hervorragend zu uns", kommentierte BAWAG-Chef Anas Abuzaakouk die Übernahme.

APA