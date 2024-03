Bayer-Aktie dennoch in Rot: Bayer arbeitet an bahnbrechender Innovation

Der Bayer-Konzern arbeitet an einer Alternative zum umstrittenen Unkrautvernichter Glyphosat.

"Wir testen diese neue Substanz schon an echten Pflanzen", sagte der Vorstandsvorsitzende Bill Anderson der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. "Unser Ziel ist, das neue Produkt 2028, also bereits in vier Jahren, auf den Markt zu bringen." Es handele sich um die erste bahnbrechende Innovation auf diesem Gebiet seit 30 Jahren.

Glyphosat wurde vom US-Unternehmen Monsanto entwickelt, das Bayer für mehr als 60 Milliarden Dollar übernommen hat. Seither belasten teure Rechtsstreitigkeiten den Konzern aus Leverkusen. In Amerika sind etwa 167.000 Schadenersatzklagen wegen angeblicher Krebserkrankungen nach dem Gebrauch von Glyphosat anhängig.

Die Bayer-Aktie gab im XETRA-Handel letztlich 0,66 Prozent auf 26,23 Euro ab.

FRANKFURT (Dow Jones)