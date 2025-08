Bayer-Aktie: UBS AG vergibt Neutral

Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Bayer nach detaillierten Zahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 24 Euro belassen. Nach den vorläufigen Zahlen in der vergangenen Woche sei die Kursreaktion gedämpft, schrieb Matthew Weston in einer am Mittwoch vorliegenden Schnelleinschätzung. Anleger warteten vor allem auf zwei wichtige Katalysatoren, nämlich Phase-III-Daten für Asundexian im Oceanic-Stroke-Fall und auf die nächsten Schritte im Glyphosat-Verfahren vor dem Obersten Gerichtshof der USA im Fall Durnel/rob/ck/bek





Aktienanalyse online: Die Bayer-Aktie unter der Lupe aktueller Analysen und Bewertungen

Die Bayer-Aktie musste um 12:33 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 5,6 Prozent auf 26,17 EUR abwärts. Also hat der Anteilsschein noch Abwärtsspielraum von 8,27 Prozent gerechnet zum festgelegten Kursziel. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 2 303 306 Bayer-Aktien. Der Anteilsschein kletterte seit Jahresbeginn 2025 um 36,1 Prozent nach oben. Voraussichtlich am 06.08.2025 wird Bayer Anlegern einen Einblick in die Quartalsbilanz von Q2 2025 gewähren.

