Bayer-Aktie in Rot: Bayer-Tochter Bluerock mit positiven Ergebnissen in Studie zu Parkinson-Stammzelltherapie - FDA ablehnden zu höherer Eylea-Dosierung

Die potenziell erste Zelltherapie mit dem Namen Bemdaneprocel sei in der klinischen Phase-I-Studie von allen zwölf Patienten ohne größere Sicherheitsprobleme ein Jahr lang gut vertragen worden, heißt es in einer gemeinsamen Mitteilung des Pharma- und Agrarkonzerns und seiner hundertprozentigen US-Tochter Bluerock, die das Programm vorantreibt. Auch habe die Auswertung der sekundären Endpunkte der Studie habe die Durchführbarkeit der Zelltransplantation sowie das Überleben und Heranwachsen der Zellen im Gehirn über den Studienzeitraum belegt.

Für die nun folgende Phase-II-Studie soll die Patientenrekrutierung voraussichtlich im ersten Halbjahr 2024 starten, hieß es weiter. Laut der Parkinson-Stiftung leiden weltweit 10 Millionen Menschen an der Krankheit, die zu einem fortschreitenden Verlust der motorischen Funktion und zu Symptomen wie Zittern oder Muskelsteifheit führt und bislang als unheilbar gilt.

Die von Bluerock entwickelte Therapie setzt auf Dopamin-produzierende Neuronen, gewonnen aus pluripotenten Stammzellen. Sie werden chirurgisch in das Gehirn eines Parkinson-Patienten implantiert. Nach der Transplantation haben diese Zellen das Potenzial, von der Parkinson-Krankheit zerstörte neuronale Netzwerke zu ändern. Dies, so die Hoffnung, könnte helfen, bei den Patienten motorische und nichtmotorische Funktionen wieder herzustellen. Detaillierte Phase-I-Studiendaten sollen auf dem Parkinson-Kongress Ende August in Kopenhagen vorgestellt werden.

FDA lehnt höhere Eylea-Dosierung zunächst ab

Der Bayer-Partner Regeneron Pharmaceuticals hat bei der Zulassung einer höher dosierten Version des Blockbuster-Augenmedikaments Eylea einen Rückschlag erlitten. Die US-Gesundheitsbehörde FDA lehnte diesen Antrag am Dienstag zunächst ab. Die Aktie von Regeneron brach daraufhin am Dienstag an der NASDAQ um knapp 8,71 Prozent auf 716,09 US-Dollar ein. Am Mittwochmorgen geriet auch die Bayer-Aktie unter Druck und notiert im XETRA-Handel zeitweise mit einem Minus von 1,16 Prozent bei 49,68 Euro. Das Medikament, das vorrangig zur Behandlung der feuchten altersbedingten Makuladegeneration eingesetzt wird, ist gemeinsam von Bayer und Regeneron entwickelt worden und gilt als Standardtherapie. Bayer und Regeneron teilen die Umsätze außerhalb der USA.

Allerdings bedroht ein neues Medikament des Wettbewerbers Roche das Geschäft. Ihr neues Medikament ist für längere Behandlungsintervalle ausgelegt. Das ist bedeutsam, denn Eylea muss regelmäßig in den Augapfel injiziert werden. Mit der höher dosierten Eylea-Version könnte das Behandlungsintervall verdoppelt werden und der Vorteil, den das Roche-Mittel bietet, wäre wieder ausgeglichen.

Regeneron teilte mit, die FDA-Entscheidung sei "ausschließlich auf eine laufende Überprüfung von Inspektionsergebnissen bei einem Drittantragsteller" zurückzuführen und habe nichts mit der Wirksamkeit, Sicherheit, dem Studiendesign, der Kennzeichnung oder der Herstellung des Medikaments zu tun. Diese Aussage könnte auf eine spätere Zulassung hindeuten. Allerdings hat Regeneron weder den "Drittantragsteller" namentlich genannt noch die "Inspektionsergebnisse" beschrieben.

"Das war nicht die Pressemitteilung, die wir heute lesen wollten", schrieb Christopher Raymond, Analyst bei Piper Sandler, in einer am späten Dienstag veröffentlichten Research-Notiz. "Wir haben die für heute erwartete Zulassung von Aflibercept in einer Dosierung von 8 Milligramm als keinen Moment zu früh angesehen und waren der Meinung, dass Regeneron bei der Einführung der hohen Dosis nur wenig Spielraum für Fehler hat."

Regeneron meldete für Eylea 2022 einen US-Umsatz von 6,3 Milliarden Dollar, für Bayer war es mit 3,2 Milliarden Euro im gleichen Jahr das zweitwichtigste Medikament. Bayer hat für Europa ebenfalls ein Zulassungsverfahren für eine höher dosierte Version laufen. Die Entscheidung der FDA habe keinerlei Auswirkungen für Bayer, sagte ein Sprecher des Unternehmens auf Nachfrage.

FRANKFURT/NEW YORK (Dow Jones)