Bayer-Aktie legt zu - trotz Kurszielsenkung von Berenberg

Diese seien alles in allem positiv ausgefallen, schrieb Analyst Sebastian Bray in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Kursverluste der Aktie nach den Zahlen seien wohl darauf zurückzuführen, dass die Konsensschätzung für den operativen Gewinn (Ebitda) 2025 von 10,7 auf nurmehr etwa 10 Milliarden Euro sinken dürfte.

Die Bayer-Aktie gewinnt via XETRA zeitweise 2,84 Prozent auf 26,04 Euro.

