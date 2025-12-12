Bayer-Augenmedikament Eylea vor EU-Zulassung in weiterer Indikation

DOW JONES--Das Bayer-Medikament Eylea (Aflibercept) steht in einer Dosierung von 8 mg vor einer Zulassung in der Europäischen Union in einer weiteren Indikation. Der Ausschuss für Humanarzneimittel (CHMP) der Europäischen Arzneimittel-Agentur (EMA) habe die Zulassung des Medikaments für die Behandlung von Patienten mit einer Visusbeeinträchtigung aufgrund eines Makulaödems infolge eines retinalen Venenverschlusses (RVV), einschließlich Venenast-, Zentralvenen- und Hemi-Zentralvenenverschluss empfohlen, teilte Bayer mit.

Die EU-Kommission muss über die Zulassung entscheiden. Sie folgt in der Regel der Empfehlung des Ausschusses. Bayer rechnet mit einer Entscheidung in den kommenden Wochen. Es wäre die dritte Indikation für Eylea 8mg.

December 12, 2025 09:30 ET (14:30 GMT)