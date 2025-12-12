Bayer Aktie
WKN: 879501 / ISIN: US0727303028
|
12.12.2025 15:29:41
Bayer-Augenmedikament Eylea vor EU-Zulassung in weiterer Indikation
DOW JONES--Das Bayer-Medikament Eylea (Aflibercept) steht in einer Dosierung von 8 mg vor einer Zulassung in der Europäischen Union in einer weiteren Indikation. Der Ausschuss für Humanarzneimittel (CHMP) der Europäischen Arzneimittel-Agentur (EMA) habe die Zulassung des Medikaments für die Behandlung von Patienten mit einer Visusbeeinträchtigung aufgrund eines Makulaödems infolge eines retinalen Venenverschlusses (RVV), einschließlich Venenast-, Zentralvenen- und Hemi-Zentralvenenverschluss empfohlen, teilte Bayer mit.
Die EU-Kommission muss über die Zulassung entscheiden. Sie folgt in der Regel der Empfehlung des Ausschusses. Bayer rechnet mit einer Entscheidung in den kommenden Wochen. Es wäre die dritte Indikation für Eylea 8mg.
Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com
DJG/mgo/kla
(END) Dow Jones Newswires
December 12, 2025 09:30 ET (14:30 GMT)
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Bayer AG (spons. ADRs)mehr Nachrichten
|
04.12.25
|Bayer-Aktie tiefer: Bayer startet 2a-Studie mit Nierenmedikament (Dow Jones)
|
02.12.25
|Bayer-Aktie mit Kurssprung: Supreme Court-Prüfung rückt näher - Bayer bekommt politische Unterstützung (finanzen.at)
|
11.11.25
|Ausblick: Bayer gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
|
07.11.25
|Bayer-Aktie gibt nach: Medikament zeigt Wirkung bei chronischer Nierenerkrankung - neue Finanzvorständin gewählt (Dow Jones)
|
31.10.25
|Bayer-Aktie gefragt: Mögliche weitere rechtliche Schritt nach Niederlage im Fall Erickson geplant (Dow Jones)
|
27.10.25
|Bayer-Aktie sinkt trotzdem: FDA-Zulassung für Menopause-Mittel Elinzanetant (Dow Jones)
|
01.09.25
|Bayer-Aktie fällt: Rückschlag bei Herzmittel-Studie (finanzen.at)
|
21.08.25
|Bayer-Aktie fester: Fitch bestätigt Bayer-Bonität - BBB-Rating mit stabiler Prognose (Dow Jones)