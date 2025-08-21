Bayer Aktie
WKN DE: BAY001 / ISIN: DE000BAY0017
|Auf Kurs
|
21.08.2025 16:42:00
Bayer-Aktie fester: Fitch bestätigt Bayer-Bonität - BBB-Rating mit stabiler Prognose
Der Ausblick ist stabil. Fitch lobt auf der einen Seite die starke Marktposition, die Größenvorteile und die Diversifikation in den drei Life-Science-Sektoren. Auf der anderen Seite moniert die Agentur die hohen Schulden, die Rechtsrisiken und den temporär niedrigen Cashflow, welcher trotz der niedrigeren Dividendenzahlungen unter den niedrigeren EBITDA-Margen, hohen Restrukturierungskosten und Rechtskosten leide.
Beim Ausblick wird davon ausgegangen, dass Bayer seine Herausforderungen innerhalb des Spielraums des aktuellen Ratings wird bewältigen können.
Via XETRA zeigen sich die Papiere zeitweise 0,23 Prozent im Plus bei 28,02 Euro.
DOW JONES
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Bildquelle: 360b / Shutterstock.com,Bayer AG,Gil C / Shutterstock
Nachrichten zu Bayermehr Nachrichten
|
19.08.25
|Gute Stimmung in Europa: Euro STOXX 50 bewegt sich am Dienstagmittag im Plus (finanzen.at)
|
18.08.25
|Zurückhaltung in Frankfurt: LUS-DAX präsentiert sich zum Handelsende schwächer (finanzen.at)
|
18.08.25
|Verluste in Europa: Euro STOXX 50 präsentiert sich zum Ende des Montagshandels leichter (finanzen.at)
|
18.08.25
|Zurückhaltung in Frankfurt: DAX zeigt sich letztendlich schwächer (finanzen.at)
|
18.08.25
|XETRA-SCHLUSS/DAX konsolidiert - Bayer Tagessieger im DAX (Dow Jones)
|
18.08.25
|ROUNDUP: Bayer kann viele PCB-Klagen wohl bald beilegen - Aktienkurs legt zu (dpa-AFX)
|
18.08.25
|Jefferies & Company Inc. bescheinigt Hold für Bayer-Aktie (finanzen.at)
|
18.08.25
|Börse Europa in Rot: So bewegt sich der Euro STOXX 50 aktuell (finanzen.at)
Analysen zu Bayermehr Analysen
|18.08.25
|Bayer Hold
|Jefferies & Company Inc.
|14.08.25
|Bayer Neutral
|UBS AG
|12.08.25
|Bayer Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11.08.25
|Bayer Kaufen
|DZ BANK
|11.08.25
|Bayer Hold
|Jefferies & Company Inc.
|18.08.25
|Bayer Hold
|Jefferies & Company Inc.
|14.08.25
|Bayer Neutral
|UBS AG
|12.08.25
|Bayer Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11.08.25
|Bayer Kaufen
|DZ BANK
|11.08.25
|Bayer Hold
|Jefferies & Company Inc.
|11.08.25
|Bayer Kaufen
|DZ BANK
|07.08.25
|Bayer Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.07.25
|Bayer Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|24.06.25
|Bayer Kaufen
|DZ BANK
|05.06.25
|Bayer Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|18.08.25
|Bayer Hold
|Jefferies & Company Inc.
|14.08.25
|Bayer Neutral
|UBS AG
|12.08.25
|Bayer Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11.08.25
|Bayer Hold
|Jefferies & Company Inc.
|06.08.25
|Bayer Neutral
|UBS AG
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Bayer AG (spons. ADRs)
|6,70
|0,00%
|Bayer
|27,97
|0,23%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerZurückhaltung vor Jackson Hole: ATX schwächer -- DAX stabil -- Wall Street leichter -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich tiefer
Der heimische Aktienmarkt gibt am Donnerstag nach, während der deutsche Leitindex sich kaum vom Fleck bewegt. An der Wall Street kommt es am Donnerstag zu Abgaben. An den Märkten in Asien waren am Donnerstag überwiegend negative Vorzeichen zu sehen.