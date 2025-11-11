Ausblick: Bayer gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Bayer wird am 12.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

6 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,106 USD. Im Vorjahresquartal waren -1,170 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

5 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 2,89 Prozent auf 11,27 Milliarden USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 10,95 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 17 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 1,34 USD je Aktie, gegenüber -0,700 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 18 Analysten durchschnittlich bei 53,25 Milliarden USD. Im Vorjahr waren 50,41 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at