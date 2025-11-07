Bayer Aktie
Bayer-Aktie gibt nach: Medikament zeigt Wirkung bei chronischer Nierenerkrankung - neue Finanzvorständin gewählt
"Durch die signifikante Senkung des UACR - einem wichtigen Marker für kardiovaskuläre Risiken und Nierenschäden - hat Finerenon das Potenzial, eine wichtige Ergänzung in der Behandlung von Patienten mit Typ-1-Diabetes und chronischer Nierenerkrankung zu werden", sagte Janet McGill, Professorin für Medizin in der Abteilung für Endokrinologie, Stoffwechsel und Lipidforschung an der Washington University School of Medicine in St. Louis und Co-Vorsitzende des Lenkungsausschusses der Studie.
Bayer ernennt Judith Hartmann zur Finanzvorständin
Bayer besetzt den CFO-Posten kommendes Jahr neu. Wie der Konzern mitteilte, wurde Judith Hartmann zum 1. März 2026 in den Vorstand berufen, wo sie zum 1. Juni Finanzvorständin wird. Sie folgt auf Wolfgang Nickl, der wie geplant Ende Mai in den Ruhestand gehen wird.
Hartmann ist derzeit Partner bei der privaten Investmentfirma Sandbrook Capital, zuvor war sie unter anderem stellvertretende CEO und Finanzvorständin bei Engie sowie Finanzvorständin bei Bertelsmann.
Die Bayer-Aktie verliert im XETRA-Handel zeitweise 1,92 Prozent auf 26,00 Euro.
DOW JONES
