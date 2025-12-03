Bayer Aktie

Bayer Aktie

WKN: 879501 / ISIN: US0727303028

03.12.2025 16:38:40

Bayer erreicht bei Quanti-Pediatric-Studie primäre und sekundäre Ziele

DOW JONES--Bayer hat bei seiner Studie Quanti Pediatric für sein niedrig dosiertes Kontrastmittel die primären und sekundären Endpunkte erreicht. Die Studie untersuchte laut Bayer Gadoquatrane bei Kindern mit bekannter oder vermuteter Erkrankung, die eine kontrastmittelverstärkte Magnetresonanztomographie (MRT) mit einer im Vergleich zu anderen Kontrastmitteln 60 Prozent niedrigeren Gadolinium-Dosis durchliefen. Die Studie habe die primären und sekundären Endpunkte zur Bewertung der Pharmakokinetik und des Sicherheitsprofils von Gadoquatrane erreicht, so Bayer weiter.

Details zu dieser Studie wurden erstmals auf dem diesjährigen Jahreskongress der Radiological Society of North America präsentiert, der vom 30. November bis 4. Dezember 2025 in Chicago, USA, stattfindet. Quanti Pediatric ist Teil von Bayers zulassungsrelevantem klinischen Entwicklungsprogramm Quanti, das auch zwei multinationale Phase-III-Studien bei Erwachsenen umfasste. Basierend auf den positiven Quanti-Daten, einschließlich der pädiatrischen Studie, hat Bayer Zulassungsanträge für Gadoquatrane in Märkten weltweit eingereicht, darunter Japan, den USA, der EU und China. Zulassungsanträge bei weiteren Gesundheitsbehörden plant das Unternehmen für die kommenden Monate.

Bei Zulassung wäre Gadoquatrane laut Bayer das am niedrigsten dosierte makrozyklische Gadolinium-basierte Kontrastmittel in den jeweiligen Märkten.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/cbr/sha

(END) Dow Jones Newswires

December 03, 2025 10:38 ET (15:38 GMT)

