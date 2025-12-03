Bayer Aktie
WKN: 879501 / ISIN: US0727303028
|
03.12.2025 16:38:40
Bayer erreicht bei Quanti-Pediatric-Studie primäre und sekundäre Ziele
DOW JONES--Bayer hat bei seiner Studie Quanti Pediatric für sein niedrig dosiertes Kontrastmittel die primären und sekundären Endpunkte erreicht. Die Studie untersuchte laut Bayer Gadoquatrane bei Kindern mit bekannter oder vermuteter Erkrankung, die eine kontrastmittelverstärkte Magnetresonanztomographie (MRT) mit einer im Vergleich zu anderen Kontrastmitteln 60 Prozent niedrigeren Gadolinium-Dosis durchliefen. Die Studie habe die primären und sekundären Endpunkte zur Bewertung der Pharmakokinetik und des Sicherheitsprofils von Gadoquatrane erreicht, so Bayer weiter.
Details zu dieser Studie wurden erstmals auf dem diesjährigen Jahreskongress der Radiological Society of North America präsentiert, der vom 30. November bis 4. Dezember 2025 in Chicago, USA, stattfindet. Quanti Pediatric ist Teil von Bayers zulassungsrelevantem klinischen Entwicklungsprogramm Quanti, das auch zwei multinationale Phase-III-Studien bei Erwachsenen umfasste. Basierend auf den positiven Quanti-Daten, einschließlich der pädiatrischen Studie, hat Bayer Zulassungsanträge für Gadoquatrane in Märkten weltweit eingereicht, darunter Japan, den USA, der EU und China. Zulassungsanträge bei weiteren Gesundheitsbehörden plant das Unternehmen für die kommenden Monate.
Bei Zulassung wäre Gadoquatrane laut Bayer das am niedrigsten dosierte makrozyklische Gadolinium-basierte Kontrastmittel in den jeweiligen Märkten.
Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com
DJG/cbr/sha
(END) Dow Jones Newswires
December 03, 2025 10:38 ET (15:38 GMT)
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Bayer AG (spons. ADRs)mehr Nachrichten
|
11.11.25
|Ausblick: Bayer gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
|
07.11.25
|Bayer-Aktie gibt nach: Medikament zeigt Wirkung bei chronischer Nierenerkrankung - neue Finanzvorständin gewählt (Dow Jones)
|
31.10.25
|Bayer-Aktie gefragt: Mögliche weitere rechtliche Schritt nach Niederlage im Fall Erickson geplant (Dow Jones)
|
27.10.25
|Bayer-Aktie sinkt trotzdem: FDA-Zulassung für Menopause-Mittel Elinzanetant (Dow Jones)
|
01.09.25
|Bayer-Aktie fällt: Rückschlag bei Herzmittel-Studie (finanzen.at)
|
21.08.25
|Bayer-Aktie fester: Fitch bestätigt Bayer-Bonität - BBB-Rating mit stabiler Prognose (Dow Jones)
|
18.08.25
|Bayer einigt sich in den USA mit mehr als 200 PCB-Klägern - Aktienkurs legt zu (Dow Jones)
|
05.08.25
|Ausblick: Bayer stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
Analysen zu Bayer AG (spons. ADRs)mehr Analysen
Aktien in diesem Artikel
|Bayer
|33,94
|-0,98%
|Bayer AG (spons. ADRs)
|8,20
|-0,61%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerWeiter Hoffnung auf Zinssenkung in den USA: ATX nach Verschnaufpause wieder höher -- DAX legt zu -- Kräftige Kursgewinne in Japan - China-Börsen wenig verändert
Der heimische Aktiennmarkt zeigt sich mit Aufschlägen. Auch der DAX gewinnt im Donnerstagshandel. In Asien notieren die Börsen uneinheitlich.