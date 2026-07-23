BE Semiconductor Industries Aktie
WKN DE: 898494 / ISIN: US0733201034
|
23.07.2026 12:15:04
BE Semiconductor Industries Q2 Net Income Rises
(RTTNews) - BE Semiconductor Industries N.V. (BESI.AS) reported second quarter net income of 89.0 million euros, up 177.3% from a year ago due to higher revenue, gross margins and cost control efforts. EPS was 1.11 euros compared to 0.40 euros.
Revenue was 249.9 million euros, up 68.7%, due primarily to broad based growth, particularly for hybrid bonding, photonics and datacenter applications and, to a lesser extent, increased demand for mobile applications. Orders were 292.9 million euros, up 128.8% due to broad based growth, particularly for AI computing applications.
For the third quarter, the company expects revenue to increase 10-15% from second quarter.
BE Semiconductor shares are trading at 240.60 euros, down 3.02%.
For more earnings news, earnings calendar, and earnings for stocks, visit rttnews.com.
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu BE Semiconductor Industries N.V. (NY reg.)
|
22.07.26
|Ausblick: BE Semiconductor Industries vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
|
08.07.26
|Erste Schätzungen: BE Semiconductor Industries stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
|
24.04.26
|NASDAQ Composite Index-Titel BE Semiconductor Industries-Aktie: BE Semiconductor Industries schüttet weniger Dividende aus (finanzen.at)
|
22.04.26
|Ausblick: BE Semiconductor Industries zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
08.04.26
|Erste Schätzungen: BE Semiconductor Industries präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
|
18.02.26
|Ausblick: BE Semiconductor Industries vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
|
04.02.26
|Erste Schätzungen: BE Semiconductor Industries gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)