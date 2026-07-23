BE Semiconductor Industries Aktie

BE Semiconductor Industries für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: 898494 / ISIN: US0733201034

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23.07.2026 12:15:04

BE Semiconductor Industries Q2 Net Income Rises

(RTTNews) - BE Semiconductor Industries N.V. (BESI.AS) reported second quarter net income of 89.0 million euros, up 177.3% from a year ago due to higher revenue, gross margins and cost control efforts. EPS was 1.11 euros compared to 0.40 euros.

Revenue was 249.9 million euros, up 68.7%, due primarily to broad based growth, particularly for hybrid bonding, photonics and datacenter applications and, to a lesser extent, increased demand for mobile applications. Orders were 292.9 million euros, up 128.8% due to broad based growth, particularly for AI computing applications.

For the third quarter, the company expects revenue to increase 10-15% from second quarter.

BE Semiconductor shares are trading at 240.60 euros, down 3.02%.

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