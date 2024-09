Bechtle akquiriert IT-Systemhaus s.i.g. in Neu-Ulm

Die Bechtle AG akquiriert die s.i.g. System Informations Gesellschaft mbH mit Sitz in Neu-Ulm und zwei weiteren Standorten in Erfurt und Jena. Das 1997 gegründete IT-Systemhaus erzielte im zurückliegenden Geschäftsjahr einen Umsatz von 25,4 Millionen Euro und beschäftigt derzeit 50 Mitarbeitende. Mit dem bestens etablierten und regional bekannten Unternehmen stärkt Bechtle die Marktpositionierung in der Wirtschaftsregion um Ulm und ergänzt das Portfolio um spezifische „Industrial IT“, also gezielte Auftragsfertigungen von IT-Infrastrukturen und Netzwerken im Produktionsumfeld. Für Bechtle ist die Akquisition Teil der Wachstumsstrategie im Regierungsbezirk Schwaben. Auf dem künftigen IT-Campus in unmittelbarer Nähe zur Hochschule Neu-Ulm errichtet Bechtle derzeit ein Bürogebäude sowie ein Parkhaus. Der neue Standort soll im ersten Quartal 2026 fertiggestellt sein und Platz für bis zu 300 Mitarbeitende bieten. Neben den drei regional aktiven Unternehmen der Bechtle Gruppe ist nun auch die Integration von s.i.g. im neuen, hochmodernen Gebäude geplant. Weiter zum vollständigen Artikel bei Bechtle AG Weiter zum vollständigen Artikel bei Bechtle AG