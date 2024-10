Bechtle akquiriert Softwareentwickler DriveWorks in Großbritannien

Die Bechtle AG erweitert ihre Präsenz in Großbritannien erneut durch eine Akquisition. Mit DriveWorks Ltd. kommt ein führender Softwareentwickler für Design Automation und Configure-Price-Quote (CPQ)-Lösungen neu zur Bechtle Gruppe. Die Produkte sind speziell für Unternehmen konzipiert, die SOLIDWORKS 3D-CAD-Software nutzen. Das 2001 gegründete Unternehmen hat seinen Sitz in Thelwall, nahe Manchester, und beschäftigt aktuell 59 Mitarbeitende. Im zurückliegenden Geschäftsjahr 2023/24 lag der Umsatz bei 6,5 Millionen Euro. DriveWorks entwickelte die gleichnamige Software, die weltweit ergänzend zu SOLIDWORKS zum Einsatz kommt. Die Software automatisiert die Konstruktion von 3D-CAD-Modellen und reduziert so Zeitaufwand und Fehlerquellen in der Produktentwicklung. Sie beschleunigt zudem maßgeschneiderte Produktvarianten und ermöglicht die kundenspezifische Erstellung von Online-Produkt-Konfiguratoren. Bechtle vertreibt die Add-on-Software von DriveWorks bereits seit Jahren und kennt dadurch das Unternehmen sehr gut. Die beiden Gründer, Maria Sarkar und Glen Smith, bleiben weiterhin im Unternehmen tätig, geben jedoch die Geschäftsführung an ihre beiden internen Nachfolger ab. Auf sie folgen der derzeitige Vertriebsleiter Mark Sarkar und Philip Stears, derzeit Chief Technology Officer. Unter dem Dach von Bechtle verspricht sich DriveWorks eine hohe Sicherheit beim künftigen Wachstum und ergänzende Synergieeffekte. Nach der am 07.10.2024 gemeldeten Akquisition von Qolcom Ltd. ist DriveWorks die zweite Akquisition in Großbritannien im laufenden Monat. Weiter zum vollständigen Artikel bei Bechtle AG Weiter zum vollständigen Artikel bei Bechtle AG