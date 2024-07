Bechtle gründet gemeinnützige Stiftung

Die Bechtle AG gründet eine gemeinnützige Gesellschaft, um ihre Aktivitäten im Rahmen des gesellschaftlichen Engagements gezielt auszubauen. Der in der Satzung verankerte Zweck umfasst Bildung und Gleichberechtigung. Im Einzelnen sollen Projekte in zwei Bereichen gefördert werden: zum einen in Erziehung, lebenslangem Lernen und Berufsbildung einschließlich der Studierendenhilfe, zum anderen Projekte zur Stärkung der beruflichen Gleichberechtigung von Frauen und Männern. Zudem bietet die Bechtle Stiftung gGmbH auch die rechtliche Grundlage, um eine strukturierte Zusammenarbeit mit der Gerhard und Ilse Schick Stiftung zu ermöglichen. Gerhard Schick ist einer der Gründungsgesellschafter von Bechtle, seine Familie ist seit dem Börsengang Ankeraktionär. Ein erstes Projekt hat sich zum Ziel gesetzt, Frauen in der IT-Branche langfristig zu fördern und weiterzuentwickeln. Weiter zum vollständigen Artikel bei Bechtle AG Weiter zum vollständigen Artikel bei Bechtle AG