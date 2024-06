Bechtle mit neuer Aufsichtsrätin und höherer Dividende

Bei der heutigen Hauptversammlung der Bechtle AG wählten die Anteilseignerinnen und -eigner eine neue Aufsichtsrätin. Mit Stephanie Holdt kommt eine ausgewiesene Finanzexpertin in das Gremium. Sie ersetzt Elke Reichart, die ihr Amt nach knapp sieben Jahren aus beruflichen Gründen zur Verfügung stellte. Der Aufsichtsratsvorsitzende Klaus Winkler bedankte sich bei Elke Reichart und sagte: „Wir bedauern das vorzeitige Ausscheiden von Elke Reichart sehr. Ich bedanke mich sehr herzlich für ihre engagierte und fachlich wertvolle Mitarbeit im Aufsichtsrat.“ Daneben nahm die Hauptversammlung auch den Dividendenvorschlag von 0,70 € je Stückaktie an. Es ist die vierzehnte Erhöhung in Folge. Auch allen übrigen Tagesordnungspunkten stimmte die Hauptversammlung zu. Weiter zum vollständigen Artikel bei Bechtle AG Zum vollständigen Artikel