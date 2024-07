Bechtle übernimmt mit Magnetic Media Network ein führendes IT-Systemhaus in Italien

Die Bechtle AG akquiriert die Magnetic Media Network S.p.A. (MMN) mit Hauptsitz in Trezzo sull‘Adda (bei Mailand) und einem weiteren Standort in Roncade (nahe Venedig). Der 1989 gegründete IT-Dienstleister erzielte im Geschäftsjahr 2022/23 einen Umsatz von 68,6 Millionen Euro. MMN beschäftigt derzeit rund 100 Mitarbeitende. Mit dem Zukauf stärkt Bechtle die bisherige Marktposition in Italien deutlich. Bechtle direct Italien und MMN adressieren Großkunden, Mittelstand und den Public Sector. Mit MMN integriert Bechtle einen Apple Authorised Enterprise Reseller (AAER). Bechtle hält bereits in Deutschland den weitreichenden Partnerstatus, der es ermöglicht, umfassende und spezialisierte Lösungen für Geschäftskunden anzubieten, die auf der gesamten Bandbreite der iOS- und Mac-Technologie basieren. In Italien ist MMN das erste und bis heute eines von nur zwei IT-Unternehmen mit diesem Status. Daneben bestehen weitere enge Partnerschaften mit IT-Herstellern wie Xerox, Lenovo, HP, Dell, Jamf, Cyberoo, Fortinet, Cisco oder Microsoft. Weiter zum vollständigen Artikel bei Bechtle AG Zum vollständigen Artikel