Belden Inc. Q1 Sales Increase

(RTTNews) - Belden Inc. (BDC) announced a profit for first quarter of $51.03 million

The company's bottom line totaled $51.03 million, or $1.30 per share. This compares with $51.94 million, or $1.27 per share, last year.

Excluding items, Belden Inc. reported adjusted earnings of $69.67 million or $1.77 per share for the period.

The company's revenue for the period rose 11.4% to $696.38 million from $624.86 million last year.

Belden Inc. earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $51.03 Mln. vs. $51.94 Mln. last year. -EPS: $1.30 vs. $1.27 last year. -Revenue: $696.38 Mln vs. $624.86 Mln last year.

-Guidance: Next quarter EPS guidance: $ 1.95 To $ 2.05 Next quarter revenue guidance: $ 735 M To $ 750 M