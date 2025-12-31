Samsung Aktie
WKN: 888322 / ISIN: KR7005930003
|
31.12.2025 16:00:00
Bericht: iPhone-18-Bildsensor von Samsung made in Texas
Auf Druck der Trump-Administration holt Apple mehr Produktion nach Hause. Dieses Mal geht es südkoreanischen Medien zufolge um Foto-Hardware.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
