Berkshire Hathaway-Aktie: Gewinn eingebrochen, Führung im Wandel - So lief es für den Buffett-Konzern im zweiten Quartal

Mit Spannung verfolgen Investoren die Strategien und Anlageentscheidungen der Börsenlegende Warren Buffett - ebenso wie die Quartalszahlen seiner Investmentgesellschaft Berkshire Hathaway . Am Samstag veröffentlichte das Holding-Unternehmen nun die Geschäftszahlen für das zweite Quartal 2025.

Im abgelaufenen Jahresviertel fiel der Umsatz der Buffett-Holding auf 92,515 Milliarden US-Dollar. Das entspricht einem Rückgang gegenüber dem Vorjahreswert von 93,653 Milliarden US-Dollar. Analysten hatten zuvor mit Umsatzerlösen von 91,963 Milliarden US-Dollar gerechnet.

Der Nettogewinn von Berkshire Hathaway fiel von 30,498 Milliarden US-Dollar auf nun 12,370 Milliarden US-Dollar. Das Ergebnis je A-Aktie lag im Berichtszeitraum bei 8,601 US-Dollar, nach 21,122 US-Dollar je A-Aktie im zweiten Quartal des Vorjahres. Je B-Aktie lag das EPS im abgelaufenen Jahresviertel bei 5,73 US-Dollar, nach 14,08 US-Dollar im Vorjahreszeitraum.

Milliardenabschreibung auf Kraft Heinz

Das US-Konglomerat hat im zweiten Quartal erhebliche Wertberichtigungen auf seine Beteiligung am Lebensmittelhersteller Kraft Heinz vorgenommen. Laut der am Samstag vorgelegten Finanzzahlen belastete eine Abschreibung in Höhe von 3,76 Milliarden US-Dollar nach Steuern den Gewinn des Konzerns. Hintergrund ist die anhaltend schwache Kursentwicklung der Kraft-Heinz-Aktie, an der Berkshire rund 27 Prozent hält.

Bereits vor einigen Jahren hatte Warren Buffet eine massive Abschreibung auf die Beteiligung vorgenommen.

Angesichts der anhaltenden wirtschaftlichen Herausforderungen prüft Kraft Heinz derzeit strategische Alternativen, darunter auch eine mögliche Aufspaltung des Unternehmens. Im Mai zog sich Berkshire aus dem Verwaltungsrat des Lebensmittelkonzerns zurück, betonte jedoch, die Beteiligung weiter langfristig halten zu wollen.

Wie notwendig Restrukturierungsmaßnahmen bei Kraft Heinz sind, offenbarte unlängst auch ein Blick in die Geschäftsentwicklung des Unternehmens, das im zweiten Quartal einen Milliardenverlust in der Bilanz stehen hatte.

Auch bei Berkshire stehen Änderungen bevor

Berkshire selbst bereitet sich aktuell auf einen Führungswechsel vor: Der 94-jährige Warren Buffett kündigte seinen Rückzug vom Vorstandsvorsitz zum Jahresende an. Sein langjähriger Stellvertreter Greg Abel soll die Leitung übernehmen.

Berkshire Hathaway ist mit einer Marktkapitalisierung von zuletzt rund einer Billion US-Dollar das wertvollste US-Unternehmen, das nicht direkt dem Technologiesektor zugeordnet werden kann (Stand: 31. Juli 2025).

Redaktion finanzen.at