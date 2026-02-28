Berkshire Hathaway Aktie
WKN DE: A0YJQ2 / ISIN: US0846707026
|
28.02.2026 15:59:19
Berkshire Hathaway Posts a Drop in Earnings in Buffett’s Last Year
In his first report as C.E.O., Gregory Abel, stuck to a straight commentary rather than Warren Buffett’s folksy tone. The lower earnings were largely driven by declines in the insurance business.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!