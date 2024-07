Bernstein Research beurteilt Siemens Energy-Aktie mit Underperform

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Siemens Energy auf "Underperform" mit einem Kursziel von 15 Euro belassen. Analyst Nicholas Green verwies in einer am Montag vorliegenden Studie auf die Aktivitäten des Konzerns in Indien und sieht sich in seinem "Underperform"-Urteil über die Aktie des Energietechnikkonzerns bestätigt.

Tagesaktuelle Aktienempfehlung: Die Siemens Energy-Aktie im Fokus der Analyse und Bewertung

Die Siemens Energy-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 13:57 Uhr 3,1 Prozent im Minus bei 26,89 EUR. Infolgedessen zeigt der Anteil noch Spielraum nach unten: 44,22 Prozent in Relation zum festgesetzten Kursziel. Zuletzt wechselten 1 132 060 Siemens Energy-Aktien den Besitzer. Seit Beginn des Jahres 2024 legte das Papier um 124,1 Prozent zu. Die nächste Bilanzvorlage dürfte am 07.08.2024 erfolgen.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.07.2024 / 21:07 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.07.2024 / 05:00 / UTC





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.