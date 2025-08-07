Siemens Energy Aktie
|99,20EUR
|0,78EUR
|0,79%
WKN DE: ENER6Y / ISIN: DE000ENER6Y0
Siemens Energy Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Siemens Energy nach den Zahlen des dritten Geschäftsquartals von 100 auf 110 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Auf Konzernebene hätten der Gewinn, der Cashflow und die Aufträge die Erwartungen übertroffen, schrieb Ajay Patel in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. In seine Schätzungen und das Modell für den Energietechnikkonzern bezog er auch eine Anleihetransaktion und eine gestiegene Sektorbewertung ein./tih/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.08.2025 / 20:16 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Siemens Energy AG Buy
|
Unternehmen:
Siemens Energy AG
|
Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|
Kursziel:
110,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
95,08 €
|
Abst. Kursziel*:
15,69%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
99,20 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
10,89%
|
Analyst Name::
Ajay Patel
|
KGV*:
-
