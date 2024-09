Bernstein Research mit Investmenttipp: Outperform-Note für BMW-Aktie

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für BMW mit einem Kursziel von 96 Euro auf "Outperform" belassen. Analyst Daniel Roeska beschäftigte sich in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie mit dem Elektrofahrzeugmarkt in den USA. Nach rasantem Wachstum in den zurückliegenden drei Jahren beginne sich dieser nun abzukühlen, wobei Tesla schon seit 2021 kontinuierlich Marktanteile verliere, während sie Ford und GM ausgebaut hätten. Europäische Hersteller hätten bis 2024 ebenfalls Marktanteile dazu gewonnen, jedoch habe in den ersten acht Monaten dieses Jahres es nur BMW geschafft, Volumina oder Marktanteile zu steigern.

Aktienbewertung im Detail: Die BMW-Aktie und ihre Entwicklung am Tag der Analyse

Die BMW-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 12:03 Uhr 0,9 Prozent im Minus bei 79,60 EUR. Also hat der Aktienanteil noch ein Aufwärtspotenzial von 20,60 Prozent, gemessen am festgelegten Kursziel. Die Anzahl der bisher gehandelten BMW-Aktien beläuft sich auf 221 533 Stück. Auf Jahressicht 2024 ging es für die Aktie um 16,1 Prozent nach unten. Voraussichtlich am 06.11.2024 wird BMW Anlegern einen Einblick in die Quartalsbilanz von Q3 2024 gewähren.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.09.2024 / 08:19 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.09.2024 / 08:19 / UTC





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.