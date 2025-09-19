BMW Aktie
|83,28EUR
|-0,04EUR
|-0,05%
WKN: 519000 / ISIN: DE0005190003
BMW Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat BMW auf "Buy" mit einem Kursziel von 93 Euro belassen. Die US-Zölle auf Autoimporte aus der EU, deren Verringerung auf 15 Prozent wahrscheinlich erst im Laufe des Schlussquartals in Kraft trete, belasteten weiterhin die Margen der europäischen Hersteller, schrieb Romain Gourvil in seiner am Freitag vorliegenden Brancheneinschätzung. Zudem könnte kurzfristig Druck von einer weiteren Marktabschwächung in China kommen. Für Unterstützung sorgten indes die gute Absatzdynamik und viele neue Modelle, wobei hier Renault, Volkswagen und BMW vorn lägen. Bei Audi und Mercedes-Benz zeichne sich für 2026 eine starke Produktdynamik ab./gl/stk
Veröffentlichung der Original-Studie: 18.09.2025 / 16:20 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: BMW AG Buy
|
Unternehmen:
BMW AG
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
93,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
83,40 €
|
Abst. Kursziel*:
11,51%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
83,28 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
11,67%
|
Analyst Name::
Romain Gourvil
|
KGV*:
-
Analysen zu BMW AGmehr Analysen
|10:53
|BMW Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10.09.25
|BMW Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09.09.25
|BMW Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.08.25
|BMW Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07.08.25
|BMW Kaufen
|DZ BANK
