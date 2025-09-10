BMW Aktie
|83,54EUR
|-0,98EUR
|-1,16%
WKN: 519000 / ISIN: DE0005190003
BMW Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für BMW anlässlich der Münchener Branchenmesse IAA auf "Buy" mit einem Kursziel von 92 Euro belassen. Sämtliche Autobauer auf der Messe planten Wachstum in einer reifen Branche voller neuer Marktteilnehmer, resümierte Philippe Houchois in einer am Mittwoch vorliegenden Sektorstudie. BMW habe jedoch die Erwartungen gedämpft, da zwar grundsätzlich eine Einigung über Zölle erzielt worden sei, wichtige Details jedoch noch geklärt werden müssten. Dies berge ein gewisses Risiko in puncto Erträge und Cashflows./edh/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.09.2025 / 18:34 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.09.2025 / 18:34 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: BMW AG Buy
|
Unternehmen:
BMW AG
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
92,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
84,72 €
|
Abst. Kursziel*:
8,59%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
83,54 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
10,13%
|
Analyst Name::
Philippe Houchois
|
KGV*:
-
Analysen zu BMW AGmehr Analysen
|07:18
|BMW Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09.09.25
|BMW Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.08.25
|BMW Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07.08.25
|BMW Kaufen
|DZ BANK
|05.08.25
|BMW Buy
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|BMW AG
|84,66
|0,17%
