BMW Aktie
|84,24EUR
|-3,68EUR
|-4,19%
WKN: 519000 / ISIN: DE0005190003
BMW Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat BMW nach Gesprächen mit dem Management auf der Automobilmesse IAA auf "Overweight" mit einem Kursziel von 89 Euro belassen. Jose M Asumendi zog in einer am Dienstag vorliegenden Studie das Fazit, dass das Schlussquartal das wichtigste für den Autobauer bleibe, falls die US-Zölle auf einem niedrigeren Niveau festgezurrt würden. Dies würde den Gewinnen und Barmitteln von BMW helfen./rob/gl/jha/
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.09.2025 / 13:54 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.09.2025 / 13:54 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: BMW AG Overweight
|
Unternehmen:
BMW AG
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
89,00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
84,72 €
|
Abst. Kursziel*:
5,05%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
84,24 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
5,65%
|
Analyst Name::
Jose M Asumendi
|
KGV*:
-
Nachrichten zu BMW AGmehr Nachrichten
Analysen zu BMW AGmehr Analysen
|15:36
|BMW Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.08.25
|BMW Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07.08.25
|BMW Kaufen
|DZ BANK
|05.08.25
|BMW Buy
|Deutsche Bank AG
|04.08.25
|BMW Outperform
|Bernstein Research
|15:36
|BMW Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.08.25
|BMW Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07.08.25
|BMW Kaufen
|DZ BANK
|05.08.25
|BMW Buy
|Deutsche Bank AG
|04.08.25
|BMW Outperform
|Bernstein Research
|15:36
|BMW Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.08.25
|BMW Kaufen
|DZ BANK
|05.08.25
|BMW Buy
|Deutsche Bank AG
|04.08.25
|BMW Outperform
|Bernstein Research
|01.08.25
|BMW Buy
|UBS AG
|27.03.25
|BMW Underweight
|Barclays Capital
|11.09.24
|BMW Underweight
|Barclays Capital
|09.05.24
|BMW Underweight
|Barclays Capital
|17.04.24
|BMW Underweight
|Barclays Capital
|24.11.23
|BMW Underweight
|Barclays Capital
|22.08.25
|BMW Sector Perform
|RBC Capital Markets
|31.07.25
|BMW Sector Perform
|RBC Capital Markets
|17.07.25
|BMW Sector Perform
|RBC Capital Markets
|11.07.25
|BMW Equal Weight
|Barclays Capital
|10.07.25
|BMW Sector Perform
|RBC Capital Markets
Aktien in diesem Artikel
|BMW AG
|84,66
|-3,71%
Aktuelle Aktienanalysen
|15:48
|HelloFresh Halten
|DZ BANK
|15:36
|BMW Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15:05
|Valeo Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15:01
|Unilever Sell
|UBS AG
|14:53
|Porsche Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14:29
|Rolls-Royce Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14:29
|SAFRAN Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14:27
|MTU Aero Engines Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14:01
|Knorr-Bremse Buy
|UBS AG
|14:00
|Ströer Buy
|UBS AG
|14:00
|Delivery Hero Buy
|UBS AG
|14:00
|Bechtle Buy
|UBS AG
|13:46
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|13:46
|Infineon Buy
|UBS AG
|13:39
|Renault Neutral
|UBS AG
|13:39
|AIR France-KLM Neutral
|UBS AG
|13:38
|International Consolidated Airlines Sell
|UBS AG
|13:38
|easyJet Buy
|UBS AG
|13:38
|Ryanair Buy
|UBS AG
|13:37
|Lufthansa Buy
|UBS AG
|13:31
|Schaeffler Hold
|Jefferies & Company Inc.
|13:08
|Hermès Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12:50
|Siemens Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|12:47
|Unilever Underperform
|RBC Capital Markets
|12:41
|Oracle Sector Perform
|RBC Capital Markets
|12:38
|Novartis Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|12:22
|Eni Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:21
|TotalEnergies Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:20
|Renault Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12:19
|Renault Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:18
|ASML NV Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:18
|Shell Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:17
|ABB Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|12:16
|Mercedes-Benz Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12:15
|KION GROUP Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12:14
|Jungheinrich Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11:50
|Brenntag Buy
|Warburg Research
|11:48
|Südzucker Hold
|Warburg Research
|11:48
|Sanofi Buy
|UBS AG
|11:46
|Swiss Re Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11:45
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11:44
|Saint-Gobain Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11:44
|VINCI Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11:43
|Heidelberg Materials Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11:41
|Glencore Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11:41
|Rio Tinto Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10:01
|Diageo Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:53
|LEG Immobilien Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|09:53
|Grand City Properties Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|09:52
|Vonovia Buy
|Goldman Sachs Group Inc.