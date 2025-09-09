NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat BMW nach Gesprächen mit dem Management auf der Automobilmesse IAA auf "Overweight" mit einem Kursziel von 89 Euro belassen. Jose M Asumendi zog in einer am Dienstag vorliegenden Studie das Fazit, dass das Schlussquartal das wichtigste für den Autobauer bleibe, falls die US-Zölle auf einem niedrigeren Niveau festgezurrt würden. Dies würde den Gewinnen und Barmitteln von BMW helfen./rob/gl/jha/



Veröffentlichung der Original-Studie: 09.09.2025 / 13:54 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.09.2025 / 13:54 / BST





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.