Pluszeichen in Europa: Euro STOXX 50 letztendlich mit positivem Vorzeichen

Der Euro STOXX 50 verbuchte am vierten Tag der Woche Zuwächse.

Schlussendlich sprang der Euro STOXX 50 im STOXX-Handel um 0,61 Prozent auf 4 707,40 Punkte an. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 4,092 Bio. Euro. Zuvor ging der Euro STOXX 50 0,179 Prozent stärker bei 4 687,21 Punkten in den Handel, nach 4 678,85 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Donnerstag bei 4 682,83 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 4 720,78 Punkten verzeichnete.

Euro STOXX 50-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn kletterte der Euro STOXX 50 bereits um 1,10 Prozent. Vor einem Monat, am 08.01.2024, stand der Euro STOXX 50 noch bei 4 485,48 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 08.11.2023, notierte der Euro STOXX 50 bei 4 178,49 Punkten. Vor einem Jahr, am 08.02.2023, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Stand von 4 209,15 Punkten.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2024 bereits um 4,31 Prozent nach oben. Das Euro STOXX 50-Jahreshoch beträgt derzeit 4 720,78 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4 380,97 Punkten erreicht.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im Euro STOXX 50

Die Gewinner-Aktien im Euro STOXX 50 sind aktuell Infineon (+ 3,98 Prozent auf 33,15 EUR), BMW (+ 2,84 Prozent auf 101,96 EUR), Stellantis (+ 1,98 Prozent auf 22,15 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 1,66 Prozent auf 65,04 EUR) und DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 1,51 Prozent auf 42,73 EUR). Die schwächsten Euro STOXX 50-Aktien sind hingegen Bayer (-3,33 Prozent auf 27,75 EUR), adidas (-1,72 Prozent auf 172,40 EUR), Enel (-0,95 Prozent auf 5,97 EUR), Ferrari (-0,94 Prozent auf 352,40 EUR) und Deutsche Telekom (-0,81 Prozent auf 22,18 EUR).

Diese Euro STOXX 50-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Die Infineon-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im Euro STOXX 50 auf. 6 881 241 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie macht im Euro STOXX 50 den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 388,866 Mrd. Euro.

Diese Dividenden zahlen die Euro STOXX 50-Mitglieder

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie weist mit 4,00 2024 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 auf. Die Intesa Sanpaolo-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 11,08 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at